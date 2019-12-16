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Son dakika: Bebeğin göbeğinden 57 gün sonra çıktı! Ailesi şoke oldu! Bunun adı mucize kurtuluş…

’ta özel bir hastanede yaşanan son dakika haberi duyanları şoke etti. Yaklaşık 20 ay önce dünyaya gelen ’in göbeğinden çıkanlar aileyi korkuttu. Anne çocuğunun taburcu edildikten sonra sürekli ağladığını ve acı çektiğini söyledi. Korkunç gerçek ise 57 gün sonra günyüzüne çıktı. Edinilen bilgiye göre Mustafa bebeğin göbeğinde 10 santimetre uzunluğunda unutuldu. Kateter çıkarıldıktan sonra hastaneye giden anneye hastane sahibi "Sizinle akraba sayılırız. Akrabalığımızın da mı hatırı yok, siz hiç mi hata yapmıyorsunuz" dedi. Bebeğinin göbeğinden çıkan kateteri gören aile büyük şok yaşadığını ve oğlunun ölümden döndüğünü, hastane hakkında suç duyusunda bulunduğunu ifade etti. İşte yaşanan son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 16.12.2019 07:54 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 08:01
Son dakika: Bebeğin göbeğinden 57 gün sonra çıktı! Ailesi şoke oldu! Bunun adı mucize kurtuluş…

'ta yaşanan son dakika haberi korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Yunus- çiftinin 3'üncü çocuğuna hamileydi. Mustafa ismini verdikleri bebekleri doğumdan sonra taburcu edilmişti. Taburcu edildikten sonra Mustafa bebeğin huzursuzluğu, sancıları oldu ve sürekli ağladı. Bu sırada göbeğinden de akıntı gelen bebeği birçok doktora götüren Yönder çifti sonuç alamadı. Başka bir hastaneye götürülen 'in göbeğinden 10 santimetre uzunluğunda kateter çıkarıldı. Anne Ebru Yönder, bebeğinin göbeğinden çıkan kateteri görünce şok yaşarken, özel hastane hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları!

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Son dakika: Bebeğin göbeğinden 57 gün sonra çıktı! Ailesi şoke oldu! Bunun adı mucize kurtuluş…
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