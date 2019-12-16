Son dakika: Bebeğin göbeğinden 57 gün sonra çıktı! Ailesi şoke oldu! Bunun adı mucize kurtuluş…

Kahramanmaraş'ta yaşanan son dakika haberi korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Yunus- Ebru Yönder çiftinin 3'üncü çocuğuna hamileydi. Mustafa ismini verdikleri bebekleri doğumdan sonra taburcu edilmişti. Taburcu edildikten sonra Mustafa bebeğin huzursuzluğu, sancıları oldu ve sürekli ağladı. Bu sırada göbeğinden de akıntı gelen bebeği birçok doktora götüren Yönder çifti sonuç alamadı. Başka bir hastaneye götürülen Mustafa Yönder'in göbeğinden 10 santimetre uzunluğunda kateter çıkarıldı. Anne Ebru Yönder, bebeğinin göbeğinden çıkan kateteri görünce şok yaşarken, özel hastane hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları!