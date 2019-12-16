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SON DAKİKA: Evli kadına bu mesajları attı, kocasının kurduğu plan sonrasında ise... Korkunç olay!

'da yaşanan olay, sosyal medyada da günün en çok konuşulan son dakika haberleri arasında öne çıkıyor. Zira, evli bir kadına atıldığı ileri sürülen mesajların ardından gelişen olaylar zinciri, meydan dayağı ile son buldu. İddiaya göre, M.Ö. isimli şahıs, evli bir kadına uzun bir süredir mesaj atıyordu. Durumdan rahatsız olan kadın, bunu eşine bildirdi. Mesajları gören ve adeta beyninden vurulmuşa dönen koca, yaptığı plan sayesinde M.Ö.'yü evine kadar getirtti. Sonrasında yaşananlar ise, her bir satırı ile tüyler ürpertiyor. İşte, son dakika haberinin detayları...

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.12.2019 08:01 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 08:01
SON DAKİKA: Evli kadına bu mesajları attı, kocasının kurduğu plan sonrasında ise... Korkunç olay!

'da yaşanan ve ajanslar tarafından son dakika olarak duyurulan olay, Osmangazi ilçesini de ayağa kaldırdı. İddilara göre, M.Ö. isimli şahıs, bir süredir evli bir kadına ardı arkası kesilmeyen mesajlar atıyordu. Evli kadın, telefonuna gelen mesajlardan o kadar rahatsız oldu ki, durumu eşine bildirdi. Eşinin telefonuna gelen mesajların içeriğini okuyan öfkeli koca, adeta sinirden deliye döndü. M.Ö.'yü evine getirmek için bir plan yapan kadının eşi, bunu uygulamaya koydu.

SON ANDA KURTARILDI

Kurduğu plan sayesinde M.Ö.'yü evinin kapısına kadar getirten koca, akabinde bu şahıs ile tartışmaya başladı. Tartışma bir anda büyüdü ve akrabalar da karıştı. Sonrasında gelişenler ise, mahalleyi ayağa kaldırdı.

İşte, son dakika haberinin detayları;

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SON DAKİKA: Evli kadına bu mesajları attı, kocasının kurduğu plan sonrasında ise... Korkunç olay!
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