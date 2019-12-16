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Son dakika haberi: Genç kızın annesine attığı 'o mesaj' ortalığı karıştırdı! Aileler birbirine girdi

Edinilen son dakika bilgisine göre, İstanbuş ’ta 18 yaşında olduğu söylenilen F. A. isimli genç kız, iddiaya göre gönül ilişkisi olduğu öğrenilen F.İ. isimli gençle kaçtı. Durumu genç kızın telefonundan gelen mesajla öğrenen anne, sinir krizi geçirerek hastaneye götürüldü. Aileler arasında çıkan tartışma ise polisin aldığı son dakika ihbarı neticesinde olay yerine gelmesiyle son buldu.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.12.2019 15:25 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 15:33
Son dakika haberi: Genç kızın annesine attığı 'o mesaj' ortalığı karıştırdı! Aileler birbirine girdi

Ajanslar tarafından son dakika olarak duyurulan olay, İncirtepe Mahallesi 256. sokakta meydana geldi. İddiaya göre F.A.(18) isimli genç kız aynı sokakta oturan F.İ.(23) isimli genç adamla kaçtı. Olay sonrası F.İ.'nin telefonundan ailesine birlikte gittiklerine dair mesaj geldi. Mesajı gören genç kızın annesi sinir krizi geçirdi. Genç kızın ailesinin F.İ.'nin evine gitmesiyle ortalık bir anda karıştı.

ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Son dakika ihbarı ile ilgili olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bu sırada genç kızın annesi sinir krizi geçirdi. Olay yerine çağrılan ambulans ile sinir krizi geçiren kadın hastaneye götürüldü.

Kız tarafı erkek tarafından şikayetçi olurken, polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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