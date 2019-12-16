Son dakika: Tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu! O görüntüler ortaya çıktı...

Ankara'da okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki çikolatayı yerken soluksuz kalarak yaşamını yitiren Mert'in ölümüyle ilgili görüntüler ortaya çıktı.

7 yaşındaki Mert'in şırıngalı çikolatadan ölüm anı görüntüleri ortaya çıktı!

DOKTORUN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

A Haber Muhabiri Rüya Akkuş, "Görüntülerde Mert önce okul müdürünün odasına giriyor. O esnada boğazını tutuyor. Çünkü boğazına bir kapak kaçıyor, nefes almakta zorluk çekiyor. Sonrasında hademeye ulaşıyor, hademenin kollarından tutarak boğazının tıkandığına dair eliyle işaretler yapıyor, ancak hademe durumu anlayamıyor ve epilepsi nöbeti geçirdiğini zannediyor ifadesinde böyle yer alıyor. Sonrasında Mert yere yığılıyor. Hemen ardından kendisi okulun karşısında bulunan aile sağlığı merkezine götürülüyor. Doktor ifadesinde 'bana epilepsi nöbeti geçirildiği söylendiği için ben epilepsi geçirdiğini düşündüm boğazına kapak kaçtığını bilmiyordum, bu yüzden de o yönden müdahalem olmadı. Solunum yolunu açmak için burnundan oksijen verdik ve dili geriye kaçmasın diye müdahelelerde bulunduk' diyor" dedi.

OKUL YÖNETİCİLERİ AÇIĞA ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında okuldaki tüm kamera kayıtları incelemeye alındı, okul kantini mühürlendi. Kantin işletmecisi de şüpheli sıfatıyla gözaltına alınarak ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "Kantin işletmesinin, okulda oluşturulan komisyon tarafından 15 Kasım 2019'da, Keçiören İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından ise son olarak 29 Kasım 2019'da denetlendiği görülmüştür. İlgili okul yöneticileri görevden uzaklaştırılmış olup, okul kantini işletmesinin sözleşmesi feshedilmiştir."

'SATIŞA UYGUN' DEĞİLDİ

10 Mart 2016'da dönemin Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, 'Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi' genelgesini yayınladı. Genelgenin 'Eğitim Kurumlarında Satışı Uygun Olmayan Gıda ve İçecekler' başlığında, 'Tüm çikolata türleri (Ayrı satılan veya ürünlere eklenmiş, damla çikolata, sürülebilir çikolata ve çikolata kaplanmış olanlar dahil), gofretler (sade, dolgulu, kaplamalı vb.)' maddesi yer alıyor.