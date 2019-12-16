Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Tarihte elektronik posta göndermiş ilk hükümdar hangi ülkenin hükümdarıdır? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Tarihte elektronik posta göndermiş ilk hükümdar hangi ülkenin hükümdarıdır? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Tarihte elektronik posta göndermiş ilk hükümdar hangi ülkenin hükümdarıdır?

A) İsveç

B) Norveç

C) Birleşik Krallık

D) Japonya

Sorunun cevabına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz..