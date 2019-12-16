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Tarihte elektronik posta göndermiş ilk hükümdar hangi ülkenin hükümdarıdır?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ekranlarında ’nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan Tarihte elektronik posta göndermiş ilk hükümdar hangi ülkenin hükümdarıdır? sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan Tarihte elektronik posta göndermiş ilk hükümdar hangi ülkenin hükümdarıdır? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 16.12.2019 21:26 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 21:29
Tarihte elektronik posta göndermiş ilk hükümdar hangi ülkenin hükümdarıdır?

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Tarihte elektronik posta göndermiş ilk hükümdar hangi ülkenin hükümdarıdır? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Tarihte elektronik posta göndermiş ilk hükümdar hangi ülkenin hükümdarıdır? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Tarihte elektronik posta göndermiş ilk hükümdar hangi ülkenin hükümdarıdır?

A) İsveç

B) Norveç

C) Birleşik Krallık

D) Japonya

Sorunun cevabına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz..

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Tarihte elektronik posta göndermiş ilk hükümdar hangi ülkenin hükümdarıdır?
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