Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulanTDK hangisini "pille çalışan, kulaklık aracılığıyla müzik dinlemeye yarayan insanın üzerinde taşıyabileceği teyp" şeklinde tanımlar? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan TDK hangisini "pille çalışan, kulaklık aracılığıyla müzik dinlemeye yarayan insanın üzerinde taşıyabileceği teyp" şeklinde tanımlar? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

TDK hangisini "pille çalışan, kulaklık aracılığıyla müzik dinlemeye yarayan insanın üzerinde taşıyabileceği teyp" şeklinde tanımlar?A)

A: Adımçalar

B: Kasetçalar

C: Gezerçalar

D: Yürürçalar

Sorunun cevabına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz..