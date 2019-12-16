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hangisini "pille çalışan, kulaklık aracılığıyla müzik dinlemeye yarayan insanın üzerinde taşıyabileceği teyp" şeklinde tanımlar?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ekranlarında ’nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan hangisini "pille çalışan, kulaklık aracılığıyla müzik dinlemeye yarayan insanın üzerinde taşıyabileceği teyp" şeklinde tanımlar? sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan TDK hangisini "pille çalışan, kulaklık aracılığıyla müzik dinlemeye yarayan insanın üzerinde taşıyabileceği teyp" şeklinde tanımlar? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 16.12.2019 21:34 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 21:35
TDK hangisini pille çalışan, kulaklık aracılığıyla müzik dinlemeye yarayan insanın üzerinde taşıyabileceği teyp şeklinde tanımlar?

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulanTDK hangisini "pille çalışan, kulaklık aracılığıyla müzik dinlemeye yarayan insanın üzerinde taşıyabileceği teyp" şeklinde tanımlar? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan TDK hangisini "pille çalışan, kulaklık aracılığıyla müzik dinlemeye yarayan insanın üzerinde taşıyabileceği teyp" şeklinde tanımlar? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

TDK hangisini "pille çalışan, kulaklık aracılığıyla müzik dinlemeye yarayan insanın üzerinde taşıyabileceği teyp" şeklinde tanımlar?A)

A: Adımçalar

B: Kasetçalar

C: Gezerçalar

D: Yürürçalar

Sorunun cevabına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz..

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