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tik tok geldi

Bursa’da ikamet eden ve 3 gündür haber alınamayan 14 yaşındaki Damla'yı Bursa polisi 'da buldu. Genç kızın bilgisayarından uygulaması üzerinden konuştuğu Ankara'daki kişiyi tespit eden Bursa polisi, genç kızı Ankara'da kaldığı adresten alıp Bursa'ya getirerek ailesine teslim etti.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.12.2019 17:48 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 18:04
Tik tok tik tok polis geldi

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan 14 yaşındaki Damla U.'dan 3 gündür haber alınamıyordu.

KIZLARINA ULAŞAMAYINCA POLİSİ ARADILAR

Cuma günü hasta olması sebebiyle okula gitmeyen kızlarını evde bırakarak işe giden anne ve baba, eve geldiklerinde genç kızı evde bulamadı. Aile, tüm aramalarına rağmen genç kıza ulaşamayınca durumu polise bildirdi. Emniyet güçleri genç kızın Bursa'da gidebileceği tüm yerleri ve evin çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi.

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TİK TOK UYGULAMASI ÜZERİNDEN...

Genç kızın sosyal medya hesaplarını da kontrol eden ekipler Damla U.'nun Tik tok uygulaması üzerinden konuştuğu G.E. isimli kişi ile Ankara'ya gittiğini tespit etti. Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Ekipleri Damla U.'yu, Ankara'da dövmecilik yapan G.E.'nin yanında buldu.

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Emniyete getirilen G.E ve Damla U. ifadelerinde sosyal medyadan tanıştıklarını, G.E.'nin Bursa'ya gelerek Damla U.'yu alarak beraber Ankara'ya gittiklerini itiraf ettiği öğrenildi. Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda Damla U. işlemleri yapılmak üzere Çocuk İzlem Merkezine sevk edildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatının devam ettiği öğrenildi.

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Tik tok tik tok polis geldi
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