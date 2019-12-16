Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan William Lawlis Pace kafasındaki mermi ile kaç sene yaşamıştır? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan William Lawlis Pace kafasındaki mermi ile kaç sene yaşamıştır?sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

William Lawlis Pace kafasındaki mermi ile kaç sene yaşamıştır?

A) 64 yıl 175 gün

B) 74 yıl 175 gün

C) 84 yıl 175 gün

D) 94 yıl 175 gün

Sorunun cevabına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz..