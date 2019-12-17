On Numara çekiliş sonuçları 16 Aralık açıklandı! Milli Piyango On Numara sonuçları MPİ hızlı bilet sorgula

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi 16 Aralık On Numara çekilişi ile sona erdi. Bu akşam Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen On Numara çekilişinin sonuçları için internet üzerinden sorgulamalar devam ederken hazırladığımız haberdeki link ile hızlı bilet sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Peki, 16 Aralık MPİ On Numara sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar…

MPİ ON NUMARA BİLET SORGULAMA 16 ARALIK PAZARTESİ

On Numara Çekiliş Sonuçları Açıklandı

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar; 2 - 6 - 10 - 14 - 15 - 16 - 17 - 23 - 25 - 35 - 37 - 38 - 41 - 44 - 55 - 58 - 59 - 64 - 66 - 69 - 73 - 77

Aşağıdaki linke tıklayarak On Numara çekiliş sonuçlarına ulaşabilir, bilet sorgulama işlemi yapabilirsiniz.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA HAKKINDA

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.