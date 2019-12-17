3 şehir 3 cinayet

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul, Balıkesir ve Tekirdağ'da basit sebeplerden dolayı çıkan tartışmalarda kan döküldü. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Rahman K. (34), kapısına gelip kendisine ve eşine küfrettiği iddiasıyla Hasan Gündüz'ü polis merkezine şikayet etti. Dün öğleden sonra, Hasan Gündüz'ün yolunu kesen Rahman K., çuvalda taşıdığı pompalı tüfeğini çıkarıp, 2 el ateş etti. Rahman K., daha sonra "Namusuma kimse küfredemez" diye bağırarak kaçtı. Hastaneye kaldırılan Hasan Gündüz öldü. Kaçan Rahman K., gözaltına alındı. Balıkesir'in Edremit ilçesinde ise alışveriş merkezinde çıkan bıçaklı kavgada T.Y. isimli bir kişi, Y.İ.'yi bıçakladı. Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Y.İ. kurtarılamadı. Kaçan katil zanlısı T.Y. jandarma ekiplerince yakalandı. İstanbul'da da 55 bin liralık çek dolandırıcılığı nedeniyle cinayet işlendi. Bağcılar'da araç alım-satım işleriyle uğraşan Abdulkadir Tay (54), iddiaya göre kendisine araba alması için 55 bin liralık çek veren Muharrem U. (52) ile tartıştı. Bu sırada silahını çeken Muharrem U. Abdulkadir Tay'a ateş etti. Bir galeri dükkanına sığınan Tay'ın ardından giden Muharrem U. tekrar ateş ederek Tay'ı öldürdü. Zanlı Muharrem U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.