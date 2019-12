Avrupa’da yabancı değil ev sahibiyiz

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nca (YTB) düzenlenen "İsviçre'ye Göç'ün 50'nci Yıldönümü" toplantısında konuştu. Cenevre'de bugün başlayacak Küresel Mülteci Forumu için İsviçre'de bulunan Erdoğan, özetle şunları kaydetti:"Halihazırda İsviçre'de 130 bine yakın kardeşimiz, soydaşımız var. Bu topraklarda kendine hayat kuran, iş kuran, geleceğini yine burada gören siz kardeşlerimize artık 'gurbetçi' değil, 'Avrupalı' diyoruz. Zira dün 'acı vatan' olan Avrupa, bugün artık sizlerin yeni yurdu, ikinci vatanı haline geldi.Özellikle de tarihi göçlerle dolu bir millet olarak bin yıl önce Orta Asya'dan gelip Anadolu'yu kendilerine yurt edinen atalarımız bununla yetinmemiş, bir ayaklarını Anadolu'ya sabitleyip ötekiyle 3 kıta 7 iklimi kucaklamışlardır. Bugün 50-60 yıl önce iş için evlerine helal rızık götürmek için Avrupa yollarına düşen kardeşlerimiz, kıtanın tamamında köksaldı.Artık sadece işçilerimizden değil yurt dışında yaşayan iş adamlarımızdan, siyasetçilerimizden, akademisyenlerden bahsediyoruz. Sadece gurbetçilerden değil Anavatan'la bağı güçlü, siyasetten ticarete, sivil toplumdan iş dünyasına kadar her alanda varlık gösteren 6 milyonu aşkın Avrupalı Türkler'den bahsediyoruz.Asimilasyona ne kadar karşıysak, entegrasyonu da o derecede kuvvetli bir şekilde savunuyoruz. Bizler Avrupa'da sığıntı değiliz, yabancı değiliz, öteki hiç değiliz. Biz, tarih boyunca olduğu gibi bugün de Avrupa'da ev sahibiyiz.Zorluklar karşısında yılmadan, sabır ve metanet içinde bu topraklarda tutunmaya, ayakta kalmaya çalıştık. Geride bıraktıklarımızın hasreti içimizde büyüse de hedeflerimizden asla vazgeçmedik. Geride bıraktığımız yarım asır özellikle gurbeti sılaya çeviren her bir vatandaşımın, yürek parçalayıcı bir hikayesi olduğunu biliyorum.Yurt dışında yaşayan her bir kardeşimiz hangi kökene, meşrebe, mezhebe ait olursa olsun Türk milletinin temsilcisidir ve bizim gözümüzde 82 milyon vatandaşımızdan hiçbir farkı yoktur."Bu arada Başkan Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği (UIB) Avrupa Temsilcileri'ni kabulünde yaptığı konuşmada da özetle şunları söyledi:"Avrupalı Türkler beşeri zenginliğimizdir. İstikbalimizin teminatı olarak gördüğümüz evlatlarımıza daha çok sahip çıkarak asimilasyon çabalarını akim kılmalıyız.PKK terör örgütü tarihinin en ağır darbelerini alıyor.(Suriye) Belli emperyalist güçlerin himayesinde 9 yıldır ilmek ilmek dokunan tezgahı, kahraman Mehmetçiklerimizin ve Suriye Milli Ordusu'ndaki kardeşlerimizin mücadeleleriyle hamdolsun birkaç hafta içerisinde darmadağın ettik."Cenevre'deki ilk gününde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri'yi kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.Başkan Erdoğan, Hazreti Mevlana'nın 746'ncı Vuslat Yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mevlana'nın Anadolu insanının gönül zenginliğinin, hoşgörüsünün ve samimiyetinin vücut bulmuş hali olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti: "Umutsuzluğa ve yılgınlığa kapılmadan ilerleyecek, ortak değerlerimiz etrafında kenetlenerek birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürüyeceğiz." ANKARA