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Ayağına metal parçası düşen işçinin parmağı koptu

'da, tekstil fabrikasında kazan temizliği yaptığı sırada ayağına metal parçası düşen işçi A.'nın (48) parmağı koptu.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 18.12.2019 00:29
Ayağına metal parçası düşen işçinin parmağı koptu

Olay, akşam saatlerinde Yeniceköy Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre kazanda temizleme işi yapan Mehmet Nuri A.'nın üzerine makinenin metal parçası düştü. Sağ bacağının üzerine düşen parça, talihsiz işçinin ayak baş parmağını kopardı. Yaralı işçi kanlar içerisinde kalırken yardımına mesai arkadaşları koştu. Olay yerinde arkadaşları tarafından ilk müdahalesi yapılan işçi özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ayağına metal parçası düşen işçinin parmağı koptu
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