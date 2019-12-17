Deprem mi oldu? 18 Aralık Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından günlük olarak yayımlanan devamlı olarak güncellenerek yurtta ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarını kamuoyuna duyuran son depremler listesi verileri vatandaşlarca merak ediliyor. Öte yandan arama motorlarında bugün deprem mi oldu? şeklinde sorularla arama motorlarında araştırmalar devam ediyor. İşte bugün deprem mi oldu? sorusunun yanıtı ve Boğaziçi Üniversitesi ve AFAD son depremler listesi verileri…

BUGÜN DEPREM Mİ OLDU? KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ…

18 Aralık Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan son depremler listesi verilerini haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar…