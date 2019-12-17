Deprem oldu! Kandilli Rasathanesi son depremler! Türkiye ve bölge ülkelerde yaşanan sarsıntılar

Yeryüzündeki en büyük doğal afetlerden biri olan deprem, yaşandığı anda ve sonrasında insanlara panik yaşatmakla birlikte, şiddetine göre mal ya da can kaybına da neden oluyor. Bu nedenle, yaşanan son depremler vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Peki, en son deprem hangi bölgede yaşandı? Kandilli Rasathanesi son depremler duyuru sayfasına göre ülkemizde yaşanan son depremleri, şiddeti, büyüklüğü ve merkez üssü gibi özellikleri haberimizde bulabilirsiniz. İşte ülkemizde ve yakın çevresinde meydana gelen son depremler ve şiddeti...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER