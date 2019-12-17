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oldu! son depremler! ve bölge ülkelerde yaşanan sarsıntılar

’de ve bölgede yaşanan son depremler, vatandaşlara kısa süreli panik yaşatıyor. Meydana gelen her son dakika haberi olarak araştırılıyor. Özellikle gerçekleşen depremin şiddeti, büyüklüğü ve derinliği en çok merak edilenler arasında yerini alıyor. Türkiye'de, deprem saati, merkez üssü ve depremin büyüklüğü ile ilgili en güvenilir kaynak son depremler duyuruları. Peki, en son nerede deprem oldu ve kaç büyüklüğünde gerçekleşti? İşte, başta Türkiye topraklarında yaşanan sarsıntılar olmak üzere bölgede gerçekleşen son depremler ve Kandilli Rasathanesi’ne göre şiddetleri…

Giriş Tarihi: 17.12.2019 11:42 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 11:42
Deprem oldu! Kandilli Rasathanesi son depremler! Türkiye ve bölge ülkelerde yaşanan sarsıntılar

Yeryüzündeki en büyük doğal afetlerden biri olan , yaşandığı anda ve sonrasında insanlara panik yaşatmakla birlikte, şiddetine göre mal ya da can kaybına da neden oluyor. Bu nedenle, yaşanan son depremler vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Peki, en son deprem hangi bölgede yaşandı? son depremler duyuru sayfasına göre ülkemizde yaşanan son depremleri, şiddeti, büyüklüğü ve merkez üssü gibi özellikleri haberimizde bulabilirsiniz. İşte ülkemizde ve yakın çevresinde meydana gelen son depremler ve şiddeti...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

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Deprem oldu! Kandilli Rasathanesi son depremler! Türkiye ve bölge ülkelerde yaşanan sarsıntılar
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