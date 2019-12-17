Ehliyet yenileme son günü ne zaman? Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır, gerekli belgeler nelerdir?

2019 yılı itibarıyla eski ehliyetlerini kullanmaya devam eden vatandaşların Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden ehliyet yenileme randevusu alarak ehliyetlerini yenilemesi gerekir. İlçe Nüfus Müdürlüklerinde gerçekleştirilen işlem işin randevu saatinde belirtilen Nüfus Müdürlüğünde bulunmak ve gerekli belgeleri ibraz etmek gerekiyor. Peki ehliyet yenileme için gerekli belgeler nelerdir?
Yeni çipli ehliyete geçmek için tanınan süre 31 Aralık 2020'de doluyor. Ehliyeti yenilemek için de yine kimlik kartında olduğu gibi bir süreç izleniyor. Yani 'randevu.nvi.gov.tr' internet adresi üzerinden ya da Alo 199 numaralı çağrı merkezinden randevu alınıyor.
Başvuru için eski sürücü belgesi, nüfus cüzdanı, 15 liralık değişim bedelinin bankaya yatırıldığına dair makbuz, 1 biyometrik fotoğraf, kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan ve en önemlisi de 'sürücü olur' yazan raporu bakanlığa bağlı sağlık kurumlarından ve bakanlık ile anlaşmalı özel kurumlardan alınabilir.
2019 yılında ehliyetini değiştirerek yeni tip ehliye almak isteyen vatandaşların öncelikle randevu.nvi. gov.tr internet adresi üzerinden ya da Alo 199 numaralı çağrı merkezinden randevu alması gerekiyor.
Randevunuza gününde gitmezseniz sistem yeni randevu almanızı 1 ay engelliyor. Randevu günü gidemeyecekseniz, almış olduğunuz randevuyu en az yarım saat önce iptal etmeniz gerekiyor.
Eski ehliyeti yeni çipli ehliyet kimlikleriyle değiştirmek isteyenlerin şu belgeleri bulundurmaları gerekiyor: