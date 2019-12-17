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Engelli vatandaşı öldüresiye dövüp çukura attı

’ın Erzin ilçesinde engelli bir vatandaş, sınır meselesi yüzünden tartıştığı komşusu tarafından feci şekilde darp edilerek çukura atıldı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.12.2019 14:18 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 14:27
Engelli vatandaşı öldüresiye dövüp çukura attı

Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Kızlarçayı Mahallesi, Erzin-Kuzuculu arasındaki portakal bahçesinde meydana geldi. Sol kolu olmayan Ahmet B. (53) sınır meselesi yüzünden komşusu Mustafa K. ile tartıştı.

İddiaya göre, Mustafa K. tartışma sırasında sert bir cisimle engelli Ahmet B.'a saldırdı. Ahmet B. başına aldığı sert cisim darbeleriyle feci şekilde yaralandı. Baygınlık geçiren Ahmet B.'u, çukura attığı ileri sürülen Mustafa K. olay yerinden uzaklaşırken, birkaç saat sonra kendine gelen Ahmet B., cep telefonu ile çocuklarını arayıp durumu bildirdi. Olay yerinde yaralı şekilde bulunan Ahmet B.'un, götürüldüğü Dörtyol Devlet Hastanesinde tedavisi yapıldı.

SALDIRGAN SERBEST BIRAKILDI

Ahmet B. daha sonra Erzin Cumhuriyet Savcılığına giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Mustafa K. çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Engelli vatandaşı öldüresiye dövüp çukura attı
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