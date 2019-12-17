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'nin çatısında girişimi

iştiraklerinden olan A.Ş'den alacağını alamadığını iddia eden bir kişi İBB'nin çatısına çıkarak girişiminde bulundu. İkna edilen kişi çatıdan indirildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.12.2019 17:47
İBB'nin çatısında intihar girişimi

İntihar girişimi saat 15.40 sıralarında meydana geldi. İSTON A.Ş'de çalışırken alacağını tahsil edemediğini iddia eden bir kişi 6 katlı binanın yemekhane olarak kullanılan en üst katına çıktı. Sürekli kilitli olan kapıları aşan kişi binanın çatısına geçti. Olayı gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Çevre güvenliği alan polis intihar girişiminde bulunan kişiyi ikna çalışmalarına başladı. Yaklaşık 1 saat süren çabalarının ardından ikna edilen kişi aşağı indirilerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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İBB'nin çatısında intihar girişimi
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