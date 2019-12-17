Jandarma baskın yaptığı evde 1,5 ton kaçak şarap ele geçirdi

Edinilen bilgilere göre, operasyon Bekilli ve Çal İlçe Jandarma Komutanlıkları'na bağlı ekiplerin koordinesinde yapıldı. Kaçak ve sahte alkole karşı yıl başının yaklaşması ile denetimlerini arttıran jandarma ekipleri, Poyrazlı Mahallesi'nde bir evde kaçak şarap üretildiği bilgisi üzerine harekete geçerek söz konusu eve baskın düzenledi. Düzenlenen baskında evin çeşitli yerlerinden bidonlar içerisinde yaklaşık 1,5 ton şarap ele geçirildi. Operasyonda T.Ş. isimli şahıs gözaltı alındı. Şahıs ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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