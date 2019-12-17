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’den son dakika uyarısı! 18 Aralık yarın hava nasıl olacak? İşte detaylar…

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve sisin etkili olması bekleniyor. MGM tarafından günlük olarak yayımlanarak vatandaşlara hava durumu tahminlerini sunan Türkiye geneli hava durumu raporunda önemli uyarılar bulunuyor. Yarın işe gidecek yada sevdikleriyle beraber dışarda zaman geçirme planları yapan vatandaşlar arama motorlarında yoğun olarak yarın hava nasıl olacak? sorusuyla yoğun araştırmalarını sürdürüyor. En güncel Meteoloji haber ve hava durumu tahminlerini sabah.com.tr’den takip edebilirsiniz. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte son dakika uyarıları ve 18 Aralık hava durumu tahminleri…

Giriş Tarihi: 17.12.2019 22:30 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 22:30
Meteoroloji’den son dakika uyarısı! 18 Aralık yarın hava nasıl olacak? İşte detaylar…

Genel Müdürlüğü'nde gelen son dakika uyarılarına göre Marmara ve ülkenin iç ile doğu kesimlerinde sis ve pusun etkili olacağı bildirildi. Meteoroloji tarafında günlük olarak yayımlanan ve vatandaşlara hava durumuna ilişkin uyarılar sunulan rapor vatandaşlarca merak ediliyor. Yarın için işe giderken ve sevdikleriyle dışarıda zaman geçirirken bir sürprizle karşılaşmak istemeyen vatandaşlar arama motorlarında yarın hava nasıl olacak? şeklinde soruyla yoğun olarak araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte MGM tarafından yapılan son dakika uyarıları ve 18 Aralık hava d urumu tahminleri…

YARIN HAVA NASIL OLACAK? METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 18 ARALIK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ!

18 Aralık Çarşamba Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu uyarı ve tahminlerini haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;

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Meteoroloji’den son dakika uyarısı! 18 Aralık yarın hava nasıl olacak? İşte detaylar…
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