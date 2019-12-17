Meteoroloji’den son dakika uyarısı! 18 Aralık yarın hava nasıl olacak? İşte detaylar…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde gelen son dakika uyarılarına göre Marmara ve ülkenin iç ile doğu kesimlerinde sis ve pusun etkili olacağı bildirildi. Meteoroloji tarafında günlük olarak yayımlanan ve vatandaşlara hava durumuna ilişkin uyarılar sunulan rapor vatandaşlarca merak ediliyor. Yarın için işe giderken ve sevdikleriyle dışarıda zaman geçirirken bir sürprizle karşılaşmak istemeyen vatandaşlar arama motorlarında yarın hava nasıl olacak? şeklinde soruyla yoğun olarak araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte MGM tarafından yapılan son dakika uyarıları ve 18 Aralık hava d urumu tahminleri…

YARIN HAVA NASIL OLACAK? METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 18 ARALIK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ!

18 Aralık Çarşamba Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu uyarı ve tahminlerini haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;