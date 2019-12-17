Müge Anlı Mehmet Muharrem Elbay olayında son dakika gelişmesi! Mehmet Muharrem Elbay’a ne oldu?

3 yıldır kendisinden haber alınamayan Mehmet Muharrem Elbay olayı hakkında Müge Anlı canlı yayınında bir son dakika gelişmesi yaşandı. Müge Anlı; Cahit Ergül ile Mehmet Muharrem Elbay arasındaki husumetin bağ evinin paylaşılamaması ve maddi konular yönüyle ortaya çıktığını programda ortaya çıkardı. İnce işlenmiş bir durum olduğu konuşulan konu izleyicileri ekrana kilitliyor. Aynı zamanda sahte senet yapmadığını savunan Cahit Ergül'ün bugünkü canlı yayında sahte senet kullandığı ortaya çıkarıldı. Konu ile ilgili son dakika ayrıntıları ise izleyicide şok etkisi yarattı.

İşte Mehmet Muharrem Elbay olayı ile ilgili ayrıntılar…