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olayında gelişmesi! Mehmet Muharrem Elbay’a ne oldu?

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran gündüz kuşağı programı ile Tatlı Sert canlı yayınından haberi geldi. Müge Anlı dünkü canlı yayın ile bugünkü canlı yayında konu ile ilgili tüm gerçekleri ortaya çıkarıyor. ile arasında paradan dolayı bir husumet çıktığını ortaya çıkartan Müge Anlı aynı zamanda Cahit Ergül'ün yalan söylediğini de kanıtlarla belgeledi. yapmadığını iddia eden Cahit Ergül'ün aslında sahte senet yaparak işlerini hallettiğini ortaya çıkardı. Bir bağ evi ve maddi hesaplar sebebi ile Mehmet Muharrem Elbay öldürüldü mü? 3 yıldır kendisinden haber alınamayan Mehmet Muharrem Elbay'a ne oldu? İşte konu ile ilgili son dakika ayrıntıları!

Giriş Tarihi: 17.12.2019 12:56 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 12:59
Müge Anlı Mehmet Muharrem Elbay olayında son dakika gelişmesi! Mehmet Muharrem Elbay’a ne oldu?

3 yıldır kendisinden haber alınamayan olayı hakkında canlı yayınında bir gelişmesi yaşandı. Müge Anlı; ile Mehmet Muharrem Elbay arasındaki husumetin bağ evinin paylaşılamaması ve maddi konular yönüyle ortaya çıktığını programda ortaya çıkardı. İnce işlenmiş bir durum olduğu konuşulan konu izleyicileri ekrana kilitliyor. Aynı zamanda yapmadığını savunan Cahit Ergül'ün bugünkü canlı yayında sahte senet kullandığı ortaya çıkarıldı. Konu ile ilgili son dakika ayrıntıları ise izleyicide şok etkisi yarattı.

İşte Mehmet Muharrem Elbay olayı ile ilgili ayrıntılar…

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Müge Anlı Mehmet Muharrem Elbay olayında son dakika gelişmesi! Mehmet Muharrem Elbay’a ne oldu?
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