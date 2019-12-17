Son Dakika Haberi: Müge Anlı'daki Mehmet Muharrem Erbay olayında flaş gelişme! Zeynep Ergül'ün ağabeyinin yaptığı açıklamalar...

Müge Anlı Zeynep Ergül, Mehmet Muharrem Erbay olayı hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Muharrem Erbay olayının gündeme gelmesine sebebiyet verirken stüdyoda yapılan itiraflar kan dondurdu. Geçtiğimiz hafta canlı yayında yaşananlardan sonra Zeynep Ergül'ün ağabeyi Cahit Ergül'ün itirafı herkesi şoke etti. "Kutuya atıp üzerine asit döktük" demesinin ardından canlı yayında herkes şoke oldu. Zeynep Ergül ile Mehmet Muharrem Erbay olayı hakkında yaşanan ikinci son dakika Palu ailesi vakası gündeme bomba gibi oturdu. Konu ile ilgili ayrıntılar ise haberimizin devamında…