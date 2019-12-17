O siyam ikizleri ameliyatla ayrılacak

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ATV, A Haber, A Para, A News, A2 ve A Haber Radyo ortak canlı yayınında bizzat ilgilendiğini açıkladığı, bir armatörün desteği ile İngiltere'nin başkenti Londra'ya gönderilen siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel'in tedavisi sürüyor. Kafalarından birbirlerine yapışık olan siyam ikizleri, riskli bir operasyonla ayrılacak. Alanya'da yaşayan Fatma (33) ve Ömer Evrensel (44) çiftinin çocuğu olan siyam ikizleri 1 Haziran 2018'de sezaryenle dünyaya geldi. Emeklemeye başlayan ikizler, kafaları yapışık olduğu için ayağa kalkamıyor. Beyinleri ayrı olan ikizlerin, ana toplardamarı ise aynı. Anne Fatma Evrensel, "Şu ana kadar Türkiye'de böyle bir ameliyat yapılmamış. Ameliyat yapılırsa çocuklardan birinin öleceğini, diğerinin yaşayacağını, yaşayanın da felç kalma ihtimali olduğunu söylediler. Başarılı bir ameliyat için bekliyoruz. Devletimizden, Cumhurbaşkanımız ve eşi Emine Erdoğan'dan Allah razı olsun" dedi. Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın da, ikizlerin kendi himayelerinde olduğunu, her gün düzenli olarak ziyaret etiğini, ameliyatın başarılı olması için dua ettiklerini söyledi.