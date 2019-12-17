Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Öznur, çamaşır asarken 9'uncu kattan düşerek öldü

Öznur, çamaşır asarken 9'uncu kattan düşerek öldü

'te kan donduran olay! 9'uncu kattaki evlerinin balkonunda çamaşır asarken dengesini kaybederek düşen (18), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Genç kızın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, hastanedeki yakınları sinir krizi geçirdi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.12.2019 10:20 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 10:49
Öznur, çamaşır asarken 9'uncu kattan düşerek öldü

Olay, dün gece saatlerinde kent merkezindeki Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın 9'uncu katında oturan Olgaç ailesinin kızları Öznür Olgaç, iddiaya göre gece saatlerinde balkonda çamaşır astığı sırada dengesini kaybederek, boşluğa düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Olgaç, ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Olgaç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.



Genç kızın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, hastanedeki yakınları sinir krizi geçirdi.

Son dakika: Isparta'da akılalmaz olay! Eski hastane binasında fuhuş yapılıyor iddiası

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Öznur, çamaşır asarken 9'uncu kattan düşerek öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN