Öznur, çamaşır asarken 9'uncu kattan düşerek öldü

Olay, dün gece saatlerinde kent merkezindeki Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın 9'uncu katında oturan Olgaç ailesinin kızları Öznür Olgaç, iddiaya göre gece saatlerinde balkonda çamaşır astığı sırada dengesini kaybederek, boşluğa düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Olgaç, ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Olgaç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.





Genç kızın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, hastanedeki yakınları sinir krizi geçirdi.