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: Genel af yasası ve ikinci yargı paketi son durum! Af yasası ve ceza indirimi çıkacak mı, ne zaman çıkacak?

Af yasası ve ceza indirimine dair beklentiler devam ederken, konuyla ilgili gelişmeleri mahkûm ve yakınları tarafından yakından takip ediliyor. Hatırlanacağı üzere birinci yargı paketi daha önce meclisten geçmiş ve 39 maddeden oluşan yasa Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Bu gelişmelerin ardından gözler ‘’ sorusuna çevrilmişti. Af yasasının ikinci yargı paketi içerisinde çıkması beklenirken, konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Gül’e 6 suçta indirim yapılmaması için talimat vermişti. Peki, ? Genel af yasası ve ikinci yargı paketinde son durum nedir? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili detayları ve son dakika gelişmelerini sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 17.12.2019 10:06
Son Dakika: Genel af yasası ve ikinci yargı paketi son durum! Af yasası ve ceza indirimi çıkacak mı, ne zaman çıkacak?

Genel af yasası ve ? Af yasası ile ilgili gelişmeleri son dönemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. İkinci yargı paketi ve ceza indirimleri ile ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısında Başkan Erdoğan, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e kesin talimatlarda bulunmuştu. Erdoğan, infaz düzenlemesi ile ilgili sunumu dinlerken, 6 suçta kesinlikle ceza indirimi yapılmaması talimatını vermişti. Konuyla ilgili yeni gelişmeler vatandaşlar tarafından beklenirken, ikinci yargı paketinin çıkışı ile ilgili o tarih öne çıkıyor. Peki, genel nedir? Af yasası ve ikinci yargı paketi ne zaman, hangi tarihte çıkacak? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili son dakika gelişmelerini sizler için hazırladık…

GENEL AF YASASI VE İKİNCİ YARGI PAKETİ SON DURUM! AF YASASI VE CEZA İNDİRİMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Başkan Erdoğan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e kesin talimat vererek, 6 suçun af yasası ceza indirimi kapsamı içerisinde bulunmamasını istedi.

İKİNCİ YARGI PAKETİNDE AF YASASI VAR MI?

Bilindiği gibi, birinci yargı paketi Meclis'ten geçmiş ve 39 maddeden oluşan yasa Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Peki, ikinci yargı paketinde af yasası var mı?

Konuya yönelik son dakika detaylarını sizler için derledik.

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Son Dakika: Genel af yasası ve ikinci yargı paketi son durum! Af yasası ve ceza indirimi çıkacak mı, ne zaman çıkacak?
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