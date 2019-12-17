Son dakika: İstanbul Emniyeti’nden dev operasyon! Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

Gelen son dakika haberine göre, İstanbul Emniyeti Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Fatih'in Bindirek Mahallesi Piyer Loti Caddesi'nde bulunan bir adres önünde Hüseyin isimli şahıs tarafından uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçildi.

14 GRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerce takibe alınan bahse konu adrese aynı gün saat 18:30 sıralarında Hüseyin K. (19) isimli şüpheli şahsın geldiği ve tedirgin davranışlar sergilediği görüldü. Şahsı yakalayan ekipler şüpheli üzerinde arama yaptı. Hüseyin K.'nın aramasında 14 gram kokain ele geçirildi.

Çalışmaların devamında alınan arama kararına istinaden şahsın yakalandığı adresin bulunduğu bina içerisinde ikamete operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda Çınar E. (61) gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda, 150 bin adet daralı ağırlığı 49 kilo 920 gram gelen ecstacy hap, 13 kilo 265 gram kokain, 1 tabanca, 2 adet uzatmalı olmak üzere 4 adet şarjör ve 61 adet fişek, 1 tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemleri ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.