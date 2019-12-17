Son depremler listesi 17 Aralık Salı! En son nerede deprem oldu?

Birçok fay hattı üzerinde yer alan Türkiye'de yaşanan son depremler vatandaşları tedirgin ediyor. Can ve mal kaybına sebebiyet vermemek adına önlemlerini almak isteyen vatandaşlar konuya yönelik araştırmalarına hız kazandırmış durumda. Güncel olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın sitesini takip edenler son depremler konusunda en doğru bilgiye ulaşmak istiyorlar. Depremin şiddeti ve derinliği gibi tüm bilgileri öğrenmek isteyenler için haberimizin devamından son depremler listesine ulaşabilir, en son nerede deprem oldu sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz.

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