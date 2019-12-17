Su samuru nasıl bir hayvandır? Nasıl beslenir, uyur, avlanır?

Trabzon'da bulunan hayvan iskeletinin su samuru olduğu ortaya çıkınca vatandaşlar konuya yönelik araştırma yapmaya başladılar. Trabzon Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü konu ile ilgili açıklamalarda bulunurken su samurunun nasıl bir hayvan olduğu merak edildi. Haberimizin devamından su samuru nasıl beslenir, uyur ya da avlanır şeklindeki soruların yanıtlarına ulaşabilir, yapılan açıklamayı öğrenebilirsiniz.

Trabzon Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların ihbarı üzerine ilçenin Şahmelik Mahallesi'ne giden ekiplerin, hayvan iskeletine ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hayvan iskeletinde ve mahallinde, veteriner hekimimiz beraberinde yapılan inceleme sonucunda yaklaşık iki yıllık olduğu, muhtemelen başka bir hayvanla boğuşma sonucu öldüğü, kafa tasının olmadığından net olmamakla birlikte anatomik yapısının ve mahallinde bulunan post parçalarının incelenmesinde su kaynakları yakınında bölgemizde bolca bulunan yaklaşık 70 santimetre uzunluğunda 4 ayaklı memeli türünden su samuru olduğu (uzman hoca ve veterinerle birlikte) kanaatine varılmıştır."

SU SAMURU NASIL BİR HAYVANDIR?

Su samuru (Lutra lutra), sansargiller familyasından, nehir ve göl kıyılarında yaşayan etçil bir memeli. Su kenarlarında kazdığı çukurlarda yaşar. Yuvası karada olmakla beraber girişi su altındandır. İçini kuru yaprak ve yosunlarla döşer. Ayrıca havalandırma deliği de bırakır.

Uzun silindirik gövdeli, yassı kafalı, uzun bıyıklı, küçük kulaklıdır. Ayakları kısa, beş parmaklı ve kısmen perdelidir. Çoğunun rengi koyu kahverengidir. Su geçirmeyen sık tüylü postları kürkçülükte kıymetlidir. Suda ustalıkla yüzer. Balık, kurbağa avlar. Kuş, yumurta ve fare de yer. Suya dalarken burun ve kulak deliklerini kapatır. Yassı kuyruğunu dümen olarak kullanır. Kuyrukla beraber 1,5 metre boy ve 15 kg ağırlıkta olanları vardır. Kuyruk altı bezlerinde yağlı ve kokulu bir madde ifraz eder. Su samurlarının çok çeşitleri varsa da aralarındaki fark çok azdır.

Bazı ülkelerde balıkçılar tarafından ehlileştirilerek balık avında kullanılır. Çoğunlukla yalnız dolaşır ve gece avlanır. Oynamayı ve suda sırtüstü yüzmeyi çok sever. Amerika'nın kuzey okyanus kıyılarında yaşayan deniz samurunun (Lutax lutris) derisi gayet makbul ve kıymetlidir. Çok avlanıldığından nesli tükenme tehlikesi geçirmektedir. Kanunlarla korunmaya çalışılmaktadır.

Gerçek bir su hayvanıdır. Suda yavrular, suda uyur ve suda beslenir. Karaya seyrek çıkar. Uzunluğu 120 ve kuyruğu 30 cm'dir. Ağırlığı 40 kg'ı bulur. Kıymetli kürkü koyu boz renktedir. Çoğunlukla deniz kestanesi, midye, istiridye, mürekkepbalığı ve salyangozlarla beslenir. Rahatça 30 metre derine dalar. Suyun yüzüne çıkınca sırtüstü yatarak avını midesinin üstüne koyar. Göğsüne yerleştirdiği yassı bir taşa vurarak kabuklarını kırar. Araç kullanabilen nadir hayvanlardandır. Her yıl tek bir yavru yavrular. Sırtüstü yüzerken yavrusunu emzirir. Avlanacağı zaman yavruyu yosunlar arasında gizler. Günümüzde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır.