TOKİ konut başvuruları hangi bankaya yapılıyor? TOKİ 100 bin sosyal konut projesi başvuru ücreti ne kadar, kimler başvurabilir?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi başvuruları, 16 Aralık 2019 Pazartesi günü başladı. 15 Ocak 2020'ye kadar devam edecek başvuru sürecinin ardından kura çekimi ile belirlenecek aileler 81 ilde yapılacak TOKİ inşaatlarından ev sahibi yapılacak. Yatay mimari anlayış ile komşuluk kültürüne uygun düzende 3+1 ve 2+1 olarak inşa edilecek evlere sahip olmak isteyen vatandaşlar, 100 bin sosyal konut projesi şartlarına uygun olup olmadığını sorgulamak, şartlara uygunluğuna karar verdiği takdirde başvuru sürecinin adımlarına hakim olmak istiyor. Şartlara uygun vatandaşların kura çekimine katılabilmek için ilgili banka şubeleri üzerinden belirtilen başvuru ücretini yatırmaları gerekiyor. Peki "TOKİ başvuruları hangi banka bankaya yapılıyor?, Bankaya yatırılması gereken TOKİ 100 bin sosyal konut başvuru ücreti ne kadar?"

TOKİ BAŞVURULARI HANGİ BANKAYA YAPILIYOR?

100 bin sosyal konut projesi adı altında yürütülen proje kapsamında başvurularını gerçekleştirecek vatandaşların, öncelikle ilgili banka şubelerine belirtilen tutarda TOKİ başvuru ücretini yatırması gerekiyor. İlgili banka şubeleri ile 2+1 ve 3+1 evler için değişkenlik gösteren başvuru ücretini haberimizin detaylarından öğrenebilir, TOKİ 100 bin sosyal konut ödeme planı örneğini inceleyebilirsiniz.