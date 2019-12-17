Üç aylar ne zaman başlıyor? Diyanet 2020 Recep, Şaban ve Ramazan ayı ne zaman, hangi gün?

Yeni yıla kısa süre kala en çok araştırılan konuların başında üç aylar geliyor. Recep Ayı ile başlayan, Şaban ile devam eden ve Ramazan Ayı ile sona eren üç ayların tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 dini günler takviminde yer aldı. Buna göre '' Üç aylar ne zaman?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Mübarek ayları kapsayan Recep, Şaban ve Ramazan ayları ile birlikte Regaip Kandili, Berat Kandili, Miraç Kandili, Kadir gecelerinin tarihi de merak edildi. Haberimizde, Üç ayların tarihine ve 2020 Diyanet Recep, Şaban ve Ramazan ayı takvimine erişebilirsiniz.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?

Mübarek üç aylar, 2020 yılında Receb ayının ilk günü olan 25 Şubat Salı günü başlayacak.

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 27 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek.

Miraç Kandili 21 Mart Cumartesi günü, Berat Kandili ise 7 Nisan Salı günü idrak edilecek.

Bu yıl Ramazan ayı ise 24 Nisan Cuma günü başlayacak.

2020 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

Regaib Kandili 27 Şubat perşembe günü

Miraç Kandili 21 Mart cumartesi günü

Berat Kandili 07 Nisan salı günü

Mevlid Kandili 28 Ekim çarşamba günü

ÜÇ AYLARDA HANGİ İBADETLER YAPILMALI?

Bu aylar dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz aylardır. Recep Ayı ile başlayan, Şaban ile devam eden ve Ramazan Ayı ile sona eren üç ayları dualarla ibadetlerle geçirmek çok önemlidir.

– Peygamber Efendimize (s.a.s.) salât ve selâmlar getirilmeli, O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

– Tefekkürde bulunulmalı, "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

– Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler güldürülmeli.

– Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamette bulunulmalı.

– Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı, vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

– Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

-Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli, iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

– Hayattaki manevî büyüklerimizin, hocalarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, mesaj yahut e-mail çekerek tebrik edilmeli, duaları istenmeli.

– Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.