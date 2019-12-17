Umut davası sil baştan

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İzmir'de, 7 yıl önce parkta oynarken maganda kurşunu ile vurularak ölen 6 yaşındaki Umut Ceylan davası, 3. kez sil baştan görülecek. Umut'u öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Can Kayı (37), ömür boyu hapse çarptırıldı. Yargıtay, kararı bozunca, Kayı 3 yıl önce tahliye edildi. Bozma kararı üzerine ikinci kez görülen davada savcı, sanığın cep telefonunun sinyal kayıtlarının incelenmesiyle, cinayet saatinde olay yerinden farklı bir yerde olduğunun tespit edildiğini belirterek, Umut'u öldürdüğüne ilişkin delil bulunmadığından, beraatını talep etti. Mahkeme Kayı'nın beraatına karar verdi.Ailenin temyizi üzerine Yargıtay'a giden dava, bu kez de sanık Kayı'nın cep telefonu sinyal bilgilerinin olay günü olan 27 Ağustos 2012 saat 22.10 ile 24.00 arasını kapsayacak şekilde BTK'dan istenmesi ve bu doğrultuda rapor alındıktan sonra hukuki durumun tayin ve takdir edilmesi gerektiği vurgulanarak ikinci kez bozuldu. Dosya, davanın 3'üncü kez görülmesi için yerel mahkemeye iade edildi. Baba Ufuk Ceylan, "Yargıtay'ın kararı ikinci kez bozmasını olumlu karşıladık. Sanık 7 yılın sonunda ceza alabilir" dedi.