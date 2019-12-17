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Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

'nın Karasu ilçesinde, yalnız yaşayan (66), evinde ölü bulundu. Kızılgedik'in ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.12.2019 21:50
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Aziziye Mahallesi'nde bir binanın giriş katındaki dairede yanlız yaşayan Bahattin Kızılgedik'i bir süredir görmeyen komşuları durumdan şüphelenip, itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekibi, kapıyı açıp içeri girdiğinde Bahattin Kızılgedik'i hareketsiz yatarken buldu. Hemen polis ve 112 Acil'e bilgi verildi. Sağlık ekibi, Kızılgedik'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek olan Kızılgedik'in cansız bedeni, Karasu Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Savcılık soruşturma başlattı.

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Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
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