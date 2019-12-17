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nedir? Haftası önemi ve anlamı nedir? Nasıl ortaya çıktı?

Ülkemizde her sene düzenli olarak Aralık ayında kutlanan içerisine girdik. 12- 18 Aralık’ta tüm okullarda çeşitli etkinliklerle kutlanan hafta da tutumlu olmak ile yatırım yapmanın ayriyeten kullanmanın önemi vurgulanır. Milyonlarca öğrenci ve veli stantların açıldığı ve yerel ürünlerin tüketici ile buluştuğu etkinliklerde hem alışveriş yapıyor hem de güzel havanın tadını çıkarıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) "Tutum, Haftası"nı bu sene okullarda yeni bir bakış açısıyla, "yerli üretim" temalı etkinliklerle kutluyor. Ülkemizdeki okullarda Türkiye'de üretilen ve yurt dışına satılan ürünlerin tanıtımının yapılması, veli bilgilendirme toplantıları gibi etkinliklere imza atılıyor. Peki ? Neden kutlanır? ve anlamı nedir? İşte o detaylar…

Giriş Tarihi: 17.12.2019 08:58 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 08:58
Yerli Malı Haftası nedir? Yerli Malı Haftası önemi ve anlamı nedir? Nasıl ortaya çıktı?

Belirli Günler ve Haftalar arasında yer alan nedir, neden kutlanır? sorusuna yanıt aranıyor. Belirli gün ve haftalar arasında yer alan eski adıyla "Tutum, Haftası" olan Haftası 12-18 Aralık'ta tüm okullarda etkinliklerle kutlanıyor. Bu hafta da Türk malının önemi vurgulanırken, tüketim artırılmaya çalışılır. Ülkenin zengin kaynaklarından bahsedilir. Öğrenci ve öğretmenlerin yöresel kıyafetler giyerek farkındalık oluşturduğu Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlama etkinliğinin amacına ulaşması için büyük emek harcanır. Peki , neden kutlanır? ve anlamı nedir? Nasıl ortaya çıktı?

YERLİ MALI NEDİR, NEDEN KUTLANIR? NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Ülkemizde Yerli Malı Haftası kutlanmaya başlandı. Haberimizde, Yerli Malı Haftası anlam ve önemine dair merak edilenlere erişebilirsiniz.

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Yerli Malı Haftası nedir? Yerli Malı Haftası önemi ve anlamı nedir? Nasıl ortaya çıktı?
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