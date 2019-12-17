Yerli Malı Haftası nedir? Yerli Malı Haftası önemi ve anlamı nedir? Nasıl ortaya çıktı?

Belirli Günler ve Haftalar arasında yer alan Yerli Malı Haftası nedir, neden kutlanır? sorusuna yanıt aranıyor. Belirli gün ve haftalar arasında yer alan eski adıyla "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" olan Yerli Malı Haftası 12-18 Aralık'ta tüm okullarda etkinliklerle kutlanıyor. Bu hafta da Türk malının önemi vurgulanırken, tüketim artırılmaya çalışılır. Ülkenin zengin kaynaklarından bahsedilir. Öğrenci ve öğretmenlerin yöresel kıyafetler giyerek farkındalık oluşturduğu Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlama etkinliğinin amacına ulaşması için büyük emek harcanır. Peki Yerli Malı Haftası nedir, neden kutlanır? Yerli Malı Haftası önemi ve anlamı nedir? Nasıl ortaya çıktı?

YERLİ MALI NEDİR, NEDEN KUTLANIR? NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Ülkemizde Yerli Malı Haftası kutlanmaya başlandı. Haberimizde, Yerli Malı Haftası anlam ve önemine dair merak edilenlere erişebilirsiniz.