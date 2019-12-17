Zonguldak'ta ilginç olay! "Neden takip ediyorsun?" dedi, ortalık karıştı...

Olay, dün akşam, kent merkezindeki Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Lisede tarih öğretmeni olan H.P. adlı kadın, arkasında yürüyen Y.M.'ye, "Beni neden takip ediyorsun?" diyerek, tepki gösterdi. Bu sırada yoldan geçen kişi, kadının taciz edildiğini sanarak, Y.M.'yi dövdü. Burnu kırılan Y.M., kadını taciz etmediğini, kendisine iftira atıldığını söyledi. Görgü tanıkları da Y.M.'nin kadını taciz etmediğini, H.P.'nin bir anda bağırmaya başladığını iddia etti. Zabıta memuru olan Y.M., götürüldüğü hastanedeki tedavisinin ardından polise ifade vererek, H.P.'den şikayetçi oldu. H.P.'nin de Y.M.'den şikayetçi olduğu öğrenildi.

HAKKINDA İDARİ SORUŞTURMA AÇILMIŞ

H.P.'nin, çalıştığı okulda problemler çıkardığı ve psikolojik tedavi gördüğü ileri sürüldü. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce gelen şikayetler üzerine H.P. hakkında başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, Y.M.'yi döven kişiyi bulmak için çalışma başlattı.