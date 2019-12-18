17 saatte 4 acıyı omuzladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde pazar akşamı meydana gelen kazada Talat Elmas'ın kullandığı otomobil, kontrolden çıkıp önce kavşağın altındaki kaldırıma ardından beton bloğa çarptı. Hurdaya dönen otomobil sürücüsü Talat Elmas, eşi Emine Elmas, gelini Aysel Elmas ile torunları Talat ve Büşra Elmas ağır yaralandı. Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan önce Talat Elmas hayatını kaybetti. Talat Elmas'ın ölüm haberini alan oğlu Musa Elmas, aynı araçta bulunan annesi, eşi ve çocuğundan gelecek iyi bir haber beklemeye başladı. Ancak olmadı, eşi Aysel ve 14 yaşındaki oğlu Talat Elmas da hayatını kaybetti. Önceki gün Elmas, babası Talat, eşi Aysel ve oğlu Talat Elmas'ı aynı anda yan yana kazılan mezarlarda toprağa verdi. Elmas, son acı haberi de yakınlarını toprağa verdikten sonra taziye çadırında aldı. Annesi Emine Elmas ölmüştü. Talihsiz adam 17 saat içinde dört ölüm haberiyle yıkıldı. Anne Emine Elmas da dün ölen eşi, gelini ve torununun yanına defnedildi. Musa Elmas 4 yakınının ölümüne neden olan otomobili 12 Aralık'ta satışa çıkardığı ortaya çıktı.



TEK DAYANAĞI KIZI BÜŞRA...

Manavgat Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Büşra Elmas (8), ailenin kazadan kurtulan tek ferdi oldu. Küçük kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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