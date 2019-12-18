18 Aralık Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! MPİ ile Sayısal Loto çekiliş sonucu hızlı bilet sorgulama nasıl yapılır?

Sayısal Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından yakından takip ediliyor. Bu hafta 1280. gerçekleştirilen çekilişte kazandıran numaralar merak edilirken, çekiliş Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara'da noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Hal böyleyken, vatandaşlar 'Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı' sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, Sayısal Loto çekiliş sonuç sorgulama nasıl ve nereden yapılır? Haberimizin içerisinden 18 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını sorgulayabilir, kazandıran numaralar gözlemleyebilirsiniz…

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Sayısal Loto'nun 1.280. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Sayısal Loto'nun son çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye tutarı olan 1.868.109,85 TL'de devretmişti. Bu akşam gerçekleştirilecek olan Sayısal Loto'nun 1.280. hafta çekilişine bu rakamında eklenmesi ile büyük ikramiye tutarının 3 milyona ulaşması bekleniyor.

Haberimizin devamından bu akşam çekilişinde kazandıran numaralara ulaşabilirsiniz...