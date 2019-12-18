Şubat celp dönemi ne zaman belli olacak? 2020 Şubat celbi askerlik yerleri belli oldu mu? MSB'den açıklama geldi!

Askerlik görevini yerine getirmek için gerekli başvuru işlemlerini tamamlayan binlerce asker adayı genç "Şubat 2020 askerlik yerleri açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. 2020 yılının Şubat ayında askere gidecek vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalarına hız kazandırmışken Milli Savunma Bakanlığı konu ile ilgili açıklama yaptı. Binlerce genç tarafından merak edilen 2020 Şubat celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Askerlik yerleri açıklandı mı?

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI? 2020 ŞUBAT CELBİ ASKERLİK YERLERİ

Haberimizin içeriğinden 2020 Şubat celbi askerlik yerlerine ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.