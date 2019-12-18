27 yıl sonra evlatlık olduğunu öğrendi, doğum lekesiyle ailesini arıyor

Antalya'da yaşayan evli ve bir çocuk annesi Dilek Yakar, 20 Mart 1991 tarihinde Kepez ilçesindeki özel bir doğum kliniğinde dünyaya geldi. Ancak evlilik dışı dünyaya geldiği için anne- babası tarafından kliniğe terk edildi. İddiaya göre kadın doğum uzmanı Doktor F.Ö. ile aynı klinikte görev yapan ebe tarafından düzenlenen raporla, Zekiye-Arif Yakar çiftine evlatlık verildi. 27 yıl boyunca gerçeği saklayan aile, 1.5 yıl önce ise, Dilek Yakar'ın evlatlık olduğu yönündeki söylentilerin artması üzerine gerçeği kızlarına anlattı.

DOĞUMU YAPTIRAN DOKTOR İNTİHAR ETMİŞ

Yakar da gerçek ailesinin izini sürmeye başladı. Doğum raporuyla evlatlık verildiği için en kolay yolun Doktor F.Ö. olduğunu düşündü. Ancak doktorun yıllar önce intihar ederek yaşamına son verdiğini öğrendi. Bunun üzerine doktorla birlikte doğum belgesini hazırlayan ebenin peşine düştü. Kaş'ta bir köyde yaşadığını öğrendiği ebenin yanına giden Yakar, 80 yaşındaki kadının alzheimer hastası olması nedeniyle hiçbir şey hatırlalamasıyla bir kez daha yıkıldı.

TEK İPUCU DOĞUM LEKESİ

Bir kardeşi olabileceği heyecanını yaşadığını söyleyen Dilek Yakar'ın elindeki tek ipucu ise sağ gözünün altında doğum lekesi. Bebeklik fotoğrafları ve doğum lekesiyle biyolojik ailesini arayan Dilek Yakar, "Şimdiki ailem, 10 yıl boyunca çocukları olmadığı için beni evlatlık edinmiş. Herhangi bir rapor ya da resmi evrak yok. Beni dünyaya getiren doktorun çok fazla bu tür olaylara karıştığını duydum. Benden başka çocuklar olduğunu da düşünüyorum. Bir yıl boyunca çok zor günler geçirdim. Gerçek ailemi bulmak istiyorum. Gerçek soy bağımı bilmek istiyorum. En büyük ihtiyacım kardeş. Bir kardeşimin olmasını istiyorum. Gözümün altında gül beni var. İsterlerse beni tanıyıp, bulabilirler" diye konuştu.

Yakar, gerçek ailesinin ortaya çıkmaması halinde yapacak bir şeyi olmadığını, her şeyi kabullenerek yaşantısına devam edeceğini kaydetti.



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