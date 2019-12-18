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30 kişiye satan 3 kişi tutuklandı

’ta polis ekipleri tarafından yapılan operasyonunda 30 kişiye satan 3 yakalandı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 18.12.2019 21:50
30 kişiye uyuşturucu satan 3 kişi tutuklandı
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 25 ayrı uyuşturucu alış verişini tespit eden polis ekipleri 33 şüpheli hakkında adli İşlem başlatırken, uyuşturucu satışı yapan T.C. (32), M.N.T. (32) ve S.G. (27) gözaltına alındı. Şüpheli şahıslardan paketlenmiş halde satışa hazır çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyonda 1 adet ruhsatsız tabanca ve 33 adet fişek ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, uyuşturucu ticareti kapsamında tutuklanarak cezaevine konuldu.
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30 kişiye uyuşturucu satan 3 kişi tutuklandı
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