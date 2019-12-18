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'da tren garında ölü bulunan Mert'in babasından kahreden sözler!

Acılı babadan kahreden sözler! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun araştırıldığını açıkladığı 'nın Nürnberg kentinde tren istasyonunda ölü bulunan yüksek lisans öğrencisi ve elektronik mühendisi ’un babası Bekir Çokluk, konuştu. 'nın devreye girmesine teşekkür eden Çokluk, ''Bu olayın bir an önce çözülmesini bekliyoruz. Ben oğlumun mezar taşına 'bilim şehidi' yazdırmak istiyorum'' dedi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 18.12.2019 09:41 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 10:03
Almanya'da tren garında ölü bulunan Mert'in babasından kahreden sözler!

'nın Nürnberg kentinde yüksek lisans yapan ODTÜ mezunu , 5 Ekim günü Erlangen Tren İstasyonu'nun yaya trafiğine kapalı bölümünde ölü bulundu. Acı haberi, Almanya Başkonsolosluğu, 6 gün sonra Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan aileye bildirdi. Çokluk'un cenazesi uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na, buradan da karayoluyla Bursa'nın Orhangazi ilçesine getirildi. ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünü, en iyiler arasında tamamlayan, aynı üniversitenin matematik bölümünden de birinci olarak mezun olan Mert Çokluk, gözyaşları içinde toprağa verildi. Otopsi yapılmayan Mert Çokluk'un ölümü, Almanya'da kayıtlara intihar olarak geçerken, baba Bekir Çokluk, bilgisayar yazılım programı üzerinde çalışan oğlunun ayak tırnaklarının söküldüğünü, vücudunda kırık ve darp izleri bulunduğunu, ölümünde cinayet şüphesi olduğunu iddia etti.

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Almanya'da tren garında ölü bulunan Mert'in babasından kahreden sözler!
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