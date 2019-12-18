Almanya'da tren garında ölü bulunan Mert'in babasından kahreden sözler!

Almanya'nın Nürnberg kentinde yüksek lisans yapan ODTÜ mezunu Mert Çokluk, 5 Ekim günü Erlangen Tren İstasyonu'nun yaya trafiğine kapalı bölümünde ölü bulundu. Acı haberi, Almanya Başkonsolosluğu, 6 gün sonra Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan aileye bildirdi. Çokluk'un cenazesi uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na, buradan da karayoluyla Bursa'nın Orhangazi ilçesine getirildi. ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünü, en iyiler arasında tamamlayan, aynı üniversitenin matematik bölümünden de birinci olarak mezun olan Mert Çokluk, gözyaşları içinde toprağa verildi. Otopsi yapılmayan Mert Çokluk'un ölümü, Almanya'da kayıtlara intihar olarak geçerken, baba Bekir Çokluk, bilgisayar yazılım programı üzerinde çalışan oğlunun ayak tırnaklarının söküldüğünü, vücudunda kırık ve darp izleri bulunduğunu, ölümünde cinayet şüphesi olduğunu iddia etti.