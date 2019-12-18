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'da 4 kişi doğal gazdan zehirlendi

'nın Keçiören ilçesinde doğal gazdan zehirlenen 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.12.2019 04:13 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 04:16
Ankara'da 4 kişi doğal gazdan zehirlendi
Ankara'da doğal gazdan zehirlenen 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Keçiören ilçesi Esertepe Mahallesi'nde meydana geldi. 247'nci Sokak üzerindeki 6 katlı apartmanın 2'nci katında bulunan evde, bilinmeyen nedenden dolayı gaz sızıntısı yaşandı. Bu sırada evde bulunan anne Özden, kızı Selver, oğlu Mahsuni Çapkın ve Hazal Yılan, sızan gazdan etkilendi. Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenen 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen doğal gaz ekipleri, apartmanda incelemelerde bulundu. Polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.
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Ankara'da 4 kişi doğal gazdan zehirlendi
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