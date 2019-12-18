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Bacak kemiği kırığından meme kanseri teşhisi

Göğsünde kitle fark eden ’a doktorlar, ‘Önemli değil’ dedi. Bir süre sonra bacağı kalça kısmından kırılınca meme kanseri olduğu ortaya çıktı

DİDEM SEYMEN DİDEM SEYMEN Yaşam
Giriş Tarihi: 18.12.2019
Bacak kemiği kırığından meme kanseri teşhisi
İstanbul'da yaşayan 54 yaşındaki Ayşegül Coşkun, 2008'de memesinde 'düğüm' hissi veren bir kitle olduğunu fark etti. Doktorlar 'önemli bir şey değil' dese de Coşkun'un şikâyetleri hiç geçmedi. 4 yıl sonra ise kalçasında bir ağrı oluştu. Üç fıtık bulundu ama 'Ameliyatlık bir durum yok' denildi. Fizik tedaviye başlayan Coşkun bir süre sonra koltuk değnekleriyle dolaşır hale geldi. Bir gün zorla yürürken yere düşen Coşkun'un iki bacak kemiği de kalça kısmından kırıldı. Coşkun, Anadolu Sağlık Merkezi'nde Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal'a muayene oldu. Yapılan incelemede Coşkun'un göğsündeki 'düğüm'ün tümör olduğu ve kemiklere sıçraması sonucu bacaklarının kırıldığı ortaya çıktı. Memedeki kitlenin alınması için hastanenin Meme Sağlığı Merkezi Direktörü Prof. Dr. Metin Çakmakçı operasyonu gerçekleştirdi. Sonrasında ise akıllı ilaç tedavisi uygulandı. Sağlığına kavuşan Ayşegül Coşkun, "Artık çok şükür iyiyim. Zor günler geride kaldı" dedi.
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Bacak kemiği kırığından meme kanseri teşhisi
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