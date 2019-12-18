Bankada yaşanan rehine krizinde şok detaylar!

Antalya'da, girdiği banka şubesinde güvenlik görevlisi ile çaycıyı rehin alan Özbekistan uyruklu Jamoliddin Orziev (40), polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Rehin alınan güvenlik görevlisi Gürkan Yurt'un, "Sana yardımcı olacağım" diyerek, banka çalışanlarını dışarı çıkartması konusunda Orziev'i ikna ettiği ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 18.12.2019 14:30Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 14:54
Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi'ndeki özel bir banka şubesine dün saat 09.45 sıralarında gelen evli ve 2 çocuk babası Jamoliddin Orziev, banka güvenlik görevlisi Gürkan Yurt'u silahla rehin aldı.