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yaşanan rehine krizinde şok detaylar!

Antalya'da, girdiği banka şubesinde güvenlik görevlisi ile çaycıyı rehin alan Özbekistan uyruklu Jamoliddin Orziev (40), polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Rehin alınan güvenlik görevlisi Gürkan Yurt'un, "Sana yardımcı olacağım" diyerek, banka çalışanlarını dışarı çıkartması konusunda Orziev'i ikna ettiği ortaya çıktı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 18.12.2019 14:30 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 14:54
Bankada yaşanan rehine krizinde şok detaylar!

Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi'ndeki özel bir banka şubesine dün saat 09.45 sıralarında gelen evli ve 2 çocuk babası Jamoliddin Orziev, banka güvenlik görevlisi Gürkan Yurt'u silahla rehin aldı.

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Bankada yaşanan rehine krizinde şok detaylar!
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