Beyoğlu'ndaki "Kız Kaçırma" çatışmasındaki cinayetlere 31 yıl 11 ay hapis

Beyoğlu'nda kız kaçırma nedeniyle çıkan silahlı kavgada biri 16 yaşındaki çocuk olmak üzere 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davada sanık H.K. toplamda 31 yıl 11 ay hapse mahkum edildi. 6 sanığın berat ettiği kararın ardından gözyaşlarını tutamayan ölenlerin yakınları karara tepki gösterdi.

Beyoğlu'nda kız kaçırma nedeniyle 29 Temmuz 2016'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada arada kalarak yaşamını yitiren Ramazan Çelik (28) ve Berkay İşlev'in(16) ölümüne ilişkin dava karara bağlandı. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada olay tarihinde 18 yaşından küçük olan tutuklu sanık H.K. hazır bulundu. Başka suçtan tutuklu sanık Ramazan Karagöz Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılırken olayda hayatını kaybedenlerin yakınları hazır bulundu.



"Beraatimi talep ediyorum"

Duruşmada, son sözü sorulan sanıklardan H.K, ''Ben 3 buçuk senedir yatıyorum. Adalete güvendiğim için konuşmadım. Ben böyle bir olay gerçekleştirmedim. Sizin vicdanınıza bırakıyorum'' dedi.

Başka suçtan tutuklu bulunan sanık Ramazan Karagöz ise, '' Her şey ortadadır. Bizlik bir olay değildir. Beraatimi talep ediyorum'' dedi.



2 cinayete 31 yıl hapis

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme olay tarihinde 18 yaşından küçük olan H.K.'yi her iki cinayetten önce müebbet hapse mahkum etti. Mahkeme sanığın yaşının küçük olması nedeniyle her cinayet için verilen müebbet hapsi 12 yıl 6 aya indirdi. İki cinayetten 25 yıl hapse mahkum edilen sanık ayrıca kasten yaralama ve ruhsatsız silah bulundurmaktan 6 yıl 11 ay olmak üzere toplamda 31 yıl 11 ay hapse mahkum edildi. Mahkeme zanlı H.K.'nın tutukluluk halinin devamına hükmetti.



6 sanığa beraat

Mahkeme olay anında silah kullandıkları belirlenen sanıklardan Ercan Ç.'yi 2 yıl 1 ay, Çağatay H.'yi ise 7 yıl 8 ay 15 gün hapse mahkum etti. Mahkeme davada yer alan 6 sanığın beraatine karar verdi.



"Adalet aramak iğne ile kuyu kazmak gibi bir şey"

Olayda yakınlarını kaybedenler mahkemenin kararına tepki gösterdi. Gözyaşlarını tutamayan maktullerin yakınları adliye önünde basın açıklaması yaptı. Olayda 16 yaşındaki oğlunu yitiren acılı anne Fatma İşlev, "Adalet bitmiş, tüm suçlular tek tek serbest bırakıldı. Sadece küçük yaşta kinin üzerine yıkmaya çalıştılar. Ona da bir sürü indirim uygulandı. Olayda 5-6 silah kullanılmış. Sadece bir kişinin üzerine yıktılar. Hepsi kurtuldu. Allah'ın adaletine sığındım. Adalet aramak iğne ile kuyu kazmak gibi bir şey. Ceza alacaklar diye çok umutluydum" dedi.



"Adalet olmadan geri döndük"

Olayda eşini kaybeden Gül Çelik ise " 2 çocuğum yetim kaldı. Her şey ortadaydı. Adalet bekliyorduk. Adalet olmadan geri döndük. Davamıza müfettiş atansın" diye konuştu.



Olayın Geçmişi

Beyoğlu Hacı Hüsrev Mahallesinde 29 Temmuz 2016 günü iki grup arasında "Kız kaçırma" tartışması yüzünden silahlı çatışma yaşandı. Bu sırada tesadüfen arabayla olay yerinden geçen İşlev ailesi çatışmanın arasında kalarak kurşunların hedefi oldu. Uzun namlulu silahlardan çıkan kurşunların isabet ettiği araçtaki Berkay İşlev (16) ile kuzeni Serkan Özakoğlu ağır yaralandı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Berkay İşlev kurtulamadı. Olaydan sonra 7 kişi tutuklandı. Dava sürecinde ise 6 kişi tahliye edildi. Davada tek tutuklu sanık 18 yaşından küçük olan H.K kaldı.

BUGÜN NELER OLDU