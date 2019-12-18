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:Ceren’in katili hakkında şok gelişme! Katil öncesi uçucu madde kullandı!

'da 20 yaşındaki balerin 'i katleden isimli caniden haberleri gelmeye devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Ceren’in evinin bulunduğu binanın girişinde kalbinden bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Özgür Arduç’un, kaldığı inşaatta etkisi olan uçucu madde bulunduğu ortaya çıktı. Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın dosyasına giren tutanaklarda, Arduç’un öncesi uçucu madde kullandığının tespit edildiği bilgisi de yer aldı. İşte son dakika haberinin detayları…

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 18.12.2019 16:29 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 16:29
Son dakika:Ceren’in katili hakkında şok gelişme! Katil Özgür Arduç cinayet öncesi uçucu madde kullandı!

Türkiye'yi sarsan olay, 3 Aralık akşamı saat 19.30 sıralarında Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Üniversite öğrencisi , ders verdiği bale kursundan çıkıp, geldiği evinin bulunduğu binanın girişinde, cezaevi firarisi (35) tarafından kalbinden ve karnından bıçaklanarak öldürüldü. 4 Aralık günü yakalanan Arduç tutuklanarak, Van Yüksek Güvenliklli Cezaevi'ne konuldu. Cumhuriyet Savcılığı tarafından jet hızıyla hazırlanan ve 'canavarca hisle adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış cezası istenen iddianame, geçen cuma günü Ordu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

UÇUCU MADDE KULLANMIŞ

İlk duruşması cinayetten 20 gün sonra yani 23 Aralık pazartesi günü saat 10.00'da görülecek olan davayla ilgili detaylarda ortaya çıkmaya başladı. Dava dosyasına, katil zanlısının yakalanmasından hemen sonra yapılan tüm işlemlere ait tutanaklar konuldu. Tutanaklara göre, katil zanlısı gözaltına alındıktan sonra polis refakatinde cinayetten önceki geceyi geçirdiği Akyazı Mahallesi 791 Sokak'ta bulunan inşaata götürüldü. Arduç'un burada bulunan kıyafetleri ile havlusuna ve poşet içinde ele geçirilen etkisi olan uçucu maddeye delil olarak el konuldu. Dava dosyasında, katil zanlısının Ceren'i öldürmeden önce uçucu madde kullandığının tespit edildiği bilgisi de yer aldı.

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Son dakika:Ceren’in katili hakkında şok gelişme! Katil Özgür Arduç cinayet öncesi uçucu madde kullandı!
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