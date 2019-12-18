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Son dakika haberi: Çiğdem'i bıçaklayarak öldüren sevgilisinin akıl sağlığı...

'de defalarca bıçaklanarak öldürülen Çiğdem ile ilgili son dakika haberi geldi. Kayseri'nin Talas ilçesinde 2 çocuk annesi olan 'ü defalarca bıçaklayarak öldüren Aslan A.'nın akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edildi. Başlatılan soruşturmanın ardından iddianameyi kabul eden Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesince sanık hakkında dava açılmıştı. İddianamede sanığın Bünyan'da çiftçilik yaptığını, evli ve çocukları olduğunu ancak Çiğdem Tokgöz'ün de 5 yıldır sevgilisi olduğunu ve olay gecesi yaşanan kavga sonrası dayanamayarak bıçakla saldırdığını anlattığı öğrenildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 18.12.2019 15:18 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 15:32
Son dakika haberi: Çiğdem'i bıçaklayarak öldüren sevgilisinin akıl sağlığı...

Talas ilçesinde 28 Ekim'de meydana gelen olayda iddiaya göre birlikte yaşayan Aslan A. ile arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası Aslan A., mutfaktan aldığı bıçakla Tokgöz'ü defalarca bıçakladı. Kanlar içerisinde yere yığılan Tokgöz, olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan Aslan A. ise kısa sürede Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Savcı, ayrılmak istediği için kadını öldüren zanlı hakkında, 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek insan öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla istemiyle iddianame hazırladı. İddianameyi kabul eden 5'inci Ağır Ceza Mahkemesince sanık hakkında dava açıldı. İddianamede sanığın Bünyan'da çiftçilik yaptığını, evli ve çocukları olduğunu ancak Çiğdem Tokgöz'ün de 5 yıldır sevgilisi olduğunu ve olay gecesi yaşanan kavga sonrası dayanamayarak bıçakla saldırdığını anlattığı öğrenildi.

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Son dakika haberi: Çiğdem'i bıçaklayarak öldüren sevgilisinin akıl sağlığı...
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