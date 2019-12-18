İt smoc nedir? İt smoc mesajı ne anlama geliyor?

İt smoc mesajı, gün içerisinde çeşitli saatlerde Vodafone kullanıcılarına gönderildi. Yaşanan bir sorunun çözüme kavuşturulduğunu aktaran mesaj, aynı zamanda günün en çok araştırılanları arasında da öne çıkıyor. Bu durumdan endişe eden vatandaşlar da Google üzerinden 'İt smoc nedir, mesajı ne anlama gelmektedir?' sorusu ile konu hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. İşte, kullanıcılara gönderilen İt Smoc mesajı;

"Password change çalışması sonrasında Vfnet Çağrı merkezlerindeki uygulamalar hatalı password ile DB'ye bağlanmaya çalıştıkları için VFNET tarafındaki bazı çağrıların düşmesi ve defaulta düşmesi sorunu eski şifresi rollback yapılarak sorun giderilmiştir . IT-CIS-CS-CCT B003"

İT SMOC MESAJI NE DEMEK?

Vodafone, gönderilen mesajla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.