Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sis uyarısı yapıldı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji'den yurt genelinde birçok ili ilgilendiren son dakika hava durumu ve sis uyarısı geldi. Aralık ayının sonlarına doğru gelinirken, geçtiğimiz hafta etkisini gösteren sağanak yağışlar; yerini parçalı bulutlu ve sisli havaya bıraktı. Yurdumuzun hem Batı hem Doğu bölgelerinde sıcaklıklarda bir yükselme görülürken, sisli ve puslu hava da özellikle sabah saatlerinde gündelik hayatı olumsuz etkiliyor. Öte yandan, merak edilen bir diğer konu ise kar yağışı olarak öne çıkıyor. Özellikle, İstanbul ve Ankara gibi metropollerde yaşayan vatandaşlar, 'Kar ne zaman yağacak?' sorusu ile bilgi edinmeye çalışıyor.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK? 19 ARALIK 2019

Meteoroloji tarafından yapılan son dakika hava durumu açıklamasına göre, ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Önümüzdeki beş güne ilişkin hava durumu tahmin raporu ise şu şekilde;