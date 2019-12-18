Milli Piyango büyük ikramiye çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları ne kadar? Milli Piyango yılbaşı 2020 büyük ikramiye ne kadar oldu?

Milli Piyango yılbaşı 2020 büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin hayalini kuran şans oyunu tutkunları konuya yönelik araştırmalarına hız kazandırdı. Bu yıl tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet fiyatı 20 lira olarak belirlendi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyüklü-küçüklü ikramiyelerin dağıtılacağı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, MPİ resmi sayfası üzerinden canlı olarak gerçekleşecek. Bu doğrultuda; Milli Piyango yılbaşı 2020 büyük ikramiye ne kadar? İşte yılbaşı çekilişi ikramiye tutarları!

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?



31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 60 milyon olarak belirlendi. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek.



Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI TAM, YARIM, ÇEYREK BİLET FİYATLARI 2020

Tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet de 20 liradan satılıyor.

BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?



Milli Piyango bilet sorgulama işlemini Milli Piyango sonuçları sayfamız üzerinden kolayca yapabilirsiniz. İlgili sayfada çekiliş tarihi ve bilet numarasını seçen vatandaşlar, biletlerini sorgulayıp sıralı tam listeyi görüntüleyebiliyor.

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