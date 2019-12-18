Nasıl güzel anneydin Filiz...

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde, eşi İbrahim Tekin tarafından 'bakımsız' olduğu için dövüldükten sonra hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Filiz Tekin'in (38) babası Osman Toprak (80), savcılığa giderek, damadı ile annesi Vesile Tekin'den şikayetçi oldu. Osman Toprak, "Kızıma bunu yapanlar idam edilsin. İçim yanıyor" diyerek gözyaşı döktü. Kızının yıllarca şiddet gördüğünü iddia eden baba, "Kızım yıllarca tarlalarda yevmiye karşılığı çalıştı. Tüm parayı elinden alıyorlardı. Kızıma, benimle ve kardeşleriyle görüşmeyi yasakladılar. Torunum eğer haber vermese bizim kızımızın durumundan haberimiz bile yoktu. Üç gün boyunca hastalıktan bağırıp durmuş. Kapıyı kilitlemişler. Filiz'in kimseye kötülüğü yoktu. Herkes onu çok severdi" dedi. Kızı Filiz'in hayatının zorluk içinde geçtiğini söyleyen Toprak, "Kızımın kayınvalidesinden de şikayetçi oldum. Kızımın ölümünde onun da payı var. Aynı evin içinde yaşayıp nasıl bu durumdan haberi olmaz? Buna inanmıyorum. Devamlı olarak kızım şiddet görüyordu. Hayatı zorluk ve sefalet içinde geçti. Ben de bundan sonra çok yaşayacağımı sanmıyorum. Ciğerim yanıyor. Kızımı öldüren adamın idam edilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.Filiz Tekin'in doğup büyüdüğü Kızılcaavlu Mahallesi sakinleri de yaşanan olaya tepki gösterdi. Talihsiz kadının sürekli şiddet gördüğünü söyleyen komşusu Kadriye Özkan (62), "Böyle ölüme can dayanmaz. Yeter artık. Daha gencecikti ve iki çocuğu vardı. Madem elleri nasırlıydı madem beğenmiyordun o zaman tarlaya çalışmaya göndermeyecektin. Filiz'in hayatı tarlalarda çalışmakla geçti. Bunun dışında evde de şiddet görüyormuş. Tarlada beraber çalıştığı arkadaşlarına, 'Tarlada sabaha kadar çalış deseler çalışırım. Fakat eve gitmek istemiyorum, evde şiddet görüyorum' diyormuş. Filiz'in ölümüne sebep olan kişi en ağır cezayı alsın" dedi.