Obez hastayı 8 kişi taşıdı

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Zeytinburnu'nda yaşayan morbid obez hastası Saniye Darcan (65), 201 kiloya kadar ulaşınca evinden çıkamaz hale geldi. Üçüncü kattaki evinden çıkamadığı için doktora dahi gidemeyen Darcan için Sağlık Bakanlığı devreye girdi. 8 kişilik 112 ekibinin zorlukla ambulansa taşıdığı Darcan, özel obez ambulansı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Obezite Cerrahisi Kliniği'ne götürülerek tedaviye alındı. Klinik Şefi Prof. Dr. Mehmet Mihmanlı, "Süper süper süper obez bir hasta. Saniye Hanım'a öncelikle tüp mide ameliyatı yapacağız ve bir yıl içindeki kilo hedefimiz 110-120 kilo civarında. İki yıllık sürenin sonunda 100'ün altını hedefliyoruz" dedi. Saniye Darcan da "Yeter ki ayaklarım yere bassın, kendi ihtiyacımı görebileyim başka bir şey istemiyorum" açıklamasında bulundu.